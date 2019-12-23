Крушение MH17. Россия готова предоставить Нидерландам данные о незакрытом воздушном пространстве над Донбассом

Россия готова предоставить Нидерландам данные о незакрытии воздушного пространства над Донбассом в день крушения малоазийского Boeing 777 летом 2014 года. Об этом сегодня заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, пишет «РИА Новости».

По его словам, РФ была готова изначально предоставить такие данные международной следственной группе, которая занимается расследованием крушения, однако там предложения РФ проигнорировали.

Чижов подчеркнул, что российская сторона готова взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств авиакатастрофы, и добавил, что на судебных слушаниях в марте 2020 году Россия готова предоставить имеющиеся данные.

22 декабря министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.

Он выразил разочарование, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о задержании бывшего боевика «ДНР», фигуранта дела о крушении MH17 Владимира Цемаха, и отметил, что правительство Нидерландов остается в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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