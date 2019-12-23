В Красноярске ветеринары прооперировали таракана

23.12.2019, 15:30, Разное

В Красноярске врачи провели уникальную процедуру по удалению капсулы для созревания потомства у самки таракана. В ветеринарную клинику с такой просьбой обратился хозяин необычного питомца.
В местную ветеринарную клинику пришел мужчина, который заявил, что у его таракана не получается самостоятельно родить из-за того, что капсула, где созревало потомство, не отошла. Насекомое могло из-за этого погибнуть, но специалисты смогли вернуть его в удовлетворительном состоянии хозяину после хирургического вмешательства. Для проведения операции ветеринары проконсультировались с коллегами из Испании.

Однако представитель ТГУ Владимир Романченко назвал эту процедуру бессмысленной, поскольку спасать отдельную особь архимандрита не имело смысла.



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