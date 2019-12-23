Компания Nissan Motor получил награду за двигатель VC Turbo

23.12.2019, 15:30, Новости дня

Сегодня стало известно, что японский автопроизводитель Nissan Motor удостоен премии «Председателя Ассоциации продвижения машин».

Достичь награды удалось благодаря выпущенному мотору VC Turbo. Вместе с тем особенностью предложенного силового агрегата является то, что здесь предусмотрели систему переключения сжатия через уникальный механизм. Также указывается, что контроль за цилиндрами в двигателе осуществляет единственный эксцентричный вал.

На местном рынке выпущенный двигатель сумел получить высокую оценку. Также указывается, что выданная премия назначается в отношении тех, кто способствует развитию передовых технологий в сфере автомобилестроения на рынке Японии.



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