Компания Nissan Motor получил награду за двигатель VC Turbo

Сегодня стало известно, что японский автопроизводитель Nissan Motor удостоен премии «Председателя Ассоциации продвижения машин».
Достичь награды удалось благодаря выпущенному мотору VC Turbo. Вместе с тем особенностью предложенного силового агрегата является то, что здесь предусмотрели систему переключения сжатия через уникальный механизм. Также указывается, что контроль за цилиндрами в двигателе осуществляет единственный эксцентричный вал.
На местном рынке выпущенный двигатель сумел получить высокую оценку. Также указывается, что выданная премия назначается в отношении тех, кто способствует развитию передовых технологий в сфере автомобилестроения на рынке Японии.
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