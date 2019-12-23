В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки

23.12.2019, 15:21, Разное

В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”.
По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально точно показать атмосферу указанной профессии. Весь год окажется посвящен тем, кто ведет разведывательную деятельность, что продиктовано в том числе высшим обществом. За счет внешней разведки, считает глава РВИО, удается обеспечивать обороноспособность государства.

В рамках “круглого стола” также имело место вручение премии СВР в области литературы и искусства. В числе лауреатов оказались Юрий Бирюков, Михаил Ковальчук и другие.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В США уже начали оснащать автомобили опцией, которая весьма пригодилась бы и в России. Фирма Lincoln придумала, как существенно уменьшить время, которое автомобилисты тратят на борьбу с обледенением лобового стекла и застраховала от замерзания форсунки омывателя. Идея оказалась настолько проста, что непонятно, почему до этого никто не додумался раньше. Чтобы спасти от обледенения щетки стеклоочистителей, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика