В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”.

По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально точно показать атмосферу указанной профессии. Весь год окажется посвящен тем, кто ведет разведывательную деятельность, что продиктовано в том числе высшим обществом. За счет внешней разведки, считает глава РВИО, удается обеспечивать обороноспособность государства.

В рамках “круглого стола” также имело место вручение премии СВР в области литературы и искусства. В числе лауреатов оказались Юрий Бирюков, Михаил Ковальчук и другие.

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