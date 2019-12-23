Житель Камчатки задушил жену спустя 10 дней после свадьбы

На Камчатке житель Вилючинска задушил собственную жену спустя 10 дней после свадьбы. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в результате погони и стрельбы.

Молодая пара из Вилючинска зарегистрировала брак 7 декабря, спустя 10 дней муж убил супругу из-за подозрений в неверности. Причиной ссоры стала переписка в социальных сетях 37-летнего подозреваемого с другой женщиной, что обнаружила законная жена. После сильного удара по лицу житель задушил избранницу, что произошло 17 декабря, а еще четыре дня он прятал труп дома.

В этот период злоумышленник проводил время с семилетним пасынком, а 21 декабря решил избавиться от тела. Вместе с другом, пришедшим на помощь, он вынес тело гражданки из квартиры и погрузил в багажник авто. В лесополосе, где товарищи намеревались оставить труп, их заметил прохожий, в результате чего преступники оставили тело и попытались скрыться.

Очевидец вызвал сотрудников правоохранительных органов и рассказал им номер машины, благодаря чему удалось обнаружить авто. Уходя от погони злоумышленники снесли шлагбаум, а заблокировать движение полицейские смогли стрельбой около Елизова. Однако в салоне оказался лишь владелец иномарки, а на поиски супруга убитой женщины было потрачено еще несколько часов. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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