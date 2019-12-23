Гаджеты: Раскрыты конфиденциальные сведения 267 млн клиентов Facebook



Очередная проблема с хранением личных данных пользователей возникла в компании Facebook. Завершающие год недели выдались неудачными для высокотехнологичных компаний в области надежного хранения персональных сведений клиентов. Наряду с Facebook на прошлой неделе компания, производящая системы умного дома Ring (Amazon) подвергла риску утечки данных своих пользователей, а разработчик интернет-игр Zynga, не смогла предотвратить утечку данных 170 млн клиентов.

Очередной «прокол» Facebook в области надежного хранения данных был выявлен экспертом по безопасности информационных систем Бобом Дьяченко и изданием Сomparitech, обнаружившим в открытом доступе базу данных пользователей Facebook.

Специалист сообщил, что в первую очередь утечка затронула клиентов Facebook, проживающих в США. Львиная доля клиентской базы выявленной в интернете содержит сведения на американских пользователей социальной сети. Всего в открытом доступе находилось 267 140 436 аккаунтов Facebook. Сведения можно было свободно скачивать с 4 по 19 декабря нынешнего года со специализированных хакерских ресурсов. База данных содержала специальные идентификаторы аккаунтов Facebook ID, имена пользователей и их номера телефонов.

Источник и способ утечки сведений пока не выяснен, однако существует версия, что похищение совершили хакеры из Вьетнама, использующие скрипты при просмотре страниц Facebook и воспользовавшихся недостатками в защите API Facebook.

Представители Facebook утверждают, что утечка прошла до обновления системы безопасности проведенной в апреле 2018 года, когда из API Facebook была удалена информация о номере телефона клиентов. Таким образом базе данных выявленной Дьяченко как минимум 18 месяцев.

В настоящее время база данных недоступна, однако существует вероятность, что она была скопирована и будет использована при проведении SMS фишинга и спам рассылок.

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