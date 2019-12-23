Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

23.12.2019, 15:19, Новости дня

Департамент региональной безопасности и противодействию коррупции Москвы сообщил о новом виде мошенничества от имени сотрудников Роспотребнадзора.

«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора. При этом постановления содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты штрафов», – сообщили в департаменте, передает ТАСС.

В ведомстве предложили учитывать, проводились ли в отношении них Роспотребнадзором контрольно-надзорные мероприятия, приглашали ли их на составление протокола об административном правонарушении или на рассмотрение дела о таком нарушении.

«Если ответы отрицательные, но при этом вы получили постановление о наложении административного штрафа, то необходимо усомниться в законности и подлинности такого документа. В случае возникновения подобных ситуаций настоятельно рекомендуем направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы «Прием обращений граждан», размещенной на официальном сайте», – уточнили в департаменте.

Для наиболее быстрого ответа нужно указать телефон и номера постановлений, по которым предлагается выплатить штраф.

«Специалисты с вами свяжутся и помогут разобраться в проблеме. В случае, если вы подозреваете, что столкнулись с мошенником, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Своевременно принятые меры помогут оперативно установить виновных и принять меры по привлечению их к ответственности, установленной законом», – сказали в департаменте.

В ноябре в Генпрокуратуре рассказали, что в РФ получили широкое распространение мошенничество с помощью служб знакомств и мошенничество с материнским капиталом.



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