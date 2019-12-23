Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Департамент региональной безопасности и противодействию коррупции Москвы сообщил о новом виде мошенничества от имени сотрудников Роспотребнадзора.
«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора. При этом постановления содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты штрафов», – сообщили в департаменте, передает ТАСС.
В ведомстве предложили учитывать, проводились ли в отношении них Роспотребнадзором контрольно-надзорные мероприятия, приглашали ли их на составление протокола об административном правонарушении или на рассмотрение дела о таком нарушении.
«Если ответы отрицательные, но при этом вы получили постановление о наложении административного штрафа, то необходимо усомниться в законности и подлинности такого документа. В случае возникновения подобных ситуаций настоятельно рекомендуем направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы «Прием обращений граждан», размещенной на официальном сайте», – уточнили в департаменте.
Для наиболее быстрого ответа нужно указать телефон и номера постановлений, по которым предлагается выплатить штраф.
«Специалисты с вами свяжутся и помогут разобраться в проблеме. В случае, если вы подозреваете, что столкнулись с мошенником, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Своевременно принятые меры помогут оперативно установить виновных и принять меры по привлечению их к ответственности, установленной законом», – сказали в департаменте.
В ноябре в Генпрокуратуре рассказали, что в РФ получили широкое распространение мошенничество с помощью служб знакомств и мошенничество с материнским капиталом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажиры проедут на полуостров уже 25 декабря. Теперь строительство моста, длившееся с 2016 года, можно считать завершенным. Теги: железнодорожный транспорт , Крым , Крымский мост
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В бундестаге не захотели отменять санкции против России / 25 октября
- Задержан еще один подозреваемый по делу о 39 трупах в грузовике в Англии / 26 октября
- В МИД РФ пояснили, где Пол Уилан мог «взять» дрель / 11 декабря
- Экс-директор НТВ попал в топ-50 самых влиятельных людей по версии Bloomberg / 4 декабря
- Песков опроверг сообщение о проведении нормандского саммита 15 ноября / 31 октября
- Украина выкупила право трансляции Олимпиады 2020 в Токио – Беленюк / 26 ноября
- В Перми женщине выдали пенсию «билетами банка приколов» / 23 ноября
- Рубль вырос к доллару и евро / 18 ноября