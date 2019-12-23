Новый глава украинского института нацпамяти назвал задачи на пять лет

Новый председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что приоритетами организации станут продолжение декоммунизации, усиление работы с учебными заведениями.

Дробович заявил, что приоритетами на пять лет работы УИНП станут также усилия на международной арене по признанию массового голода 1933 года (голодомора) геноцидом украинцев и противодействию «российской агрессии», передает ТАСС.

«Огромная часть [работы] по декоммунизации – это создание архива репрессивных органов», – сказал Дробович.

Из бюджета на 2020 год на создание архива выделят свыше 50 млн гривен (2 млн 145 тыс. долларов). Общаяя стоимость архива ссоставит 550 млн гривен (23,5 млн долларов).

Сейчас для архива выделено помещение в 10 тыс. квадратных метров, позже его расширят до 19 тыс. «квадратов».

«Это будет один из крупнейших открытых документальных архивов репрессивных органов в Европе», – сказал новый глава института.

УИНП станет сотрудничать с министерством образования и науки страны, с университетами и школами, в которых станут разрабатывать методологические материалы, инфографику, видеоконтент.

Вместе с тем Дробович осудил публичную демонстрацию символики СС «Галичина».

«Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС… Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов», – отметил он.

По его мнению, эта символика допустима в кино или для реконструкторов, которые демонстрируют преступления нацистов.

Дробович является кандидатом философских наук, исследователем мифологии и современных коммуникаций, художественным критиком и членом правления Молодежной ассоциации религиоведов.

В марте 2019 года российские следователи возбудили уголовное дело в отношении возглавлявшего тогда УИНП Владимира Вятровича, его подозревают в совершении преступления против мира и безопасности человечества.

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