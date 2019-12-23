«Якщо хочеш новий рік». Вышел клип Pianoбой. Видео

23.12.2019, 15:18, Новости дня

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Видео: PIANOБОЙ / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажиры проедут на полуостров уже 25 декабря. Теперь строительство моста, длившееся с 2016 года, можно считать завершенным. Теги:  железнодорожный транспорт , Крым , Крымский мост

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