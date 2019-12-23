«Якщо хочеш новий рік». Вышел клип Pianoбой. Видео

видео
Видео: PIANOБОЙ / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажиры проедут на полуостров уже 25 декабря. Теперь строительство моста, длившееся с 2016 года, можно считать завершенным. Теги: железнодорожный транспорт , Крым , Крымский мост
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% / 25 октября
- Древний христианский храм обнаружили в Израиле / 23 октября
- Зеленский готов к встрече с Путиным – Пристайко / 29 октября
- «Коммерсантъ»: крупнейшим торговым сетям массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя / 29 октября
- Ибрагимович покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» / 14 ноября
- Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах / 28 ноября
- На западе Москвы вспенилась река / 7 ноября
- Ирак предупредил об угрозе расползания террористов из-за действий Турции в Сирии / 22 октября