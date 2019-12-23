Фишка истории с лубянским стрелком в том, что режим все эти годы сам изготовлял в товарных количествах мужиков, привыкших к оружию и убийствам

Фишка истории с лубянским стрелком вот в чем:
1. Режим все эти годы сам изготовлял в товарных количествах мужиков, привыкших к оружию и убийствам.
2. Однажды, в час Х они тоже выйдут на улицы. С оружием и навыками.
3. Ну, положим, даже не все. Положим, даже несколько. Положим, даже один-два выйдет с автоматическим охотничьим карабином. Среди толпы всякой школоты и мальчиков-зайчиков и пр. И начнет стрелять в эту вашу Росгвардию.
4. И вот тут-то окажется, что под настоящими пулями эти ваши силовики сразу превратятся в стадо баранов. Мы же видели уже на Майдане, как разогнал успешно наступавший «Беркут» один единственный стрелок.
5. И на следующий день этого вашего тысячелетнего рейха уже не будет.
Источник: Павел Шехтман / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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