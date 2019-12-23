Во внедорожник Land Rover Defender 1988 года вдохнули новую жизнь

В рамках проводимого аукциона состоялся показ уникального тюнингованного внедорожника Land Rover Defender 1988 года.

Автомобиль существенно модернизирован и восстановлен специалистами ателье Arkonik. Идейным вдохновителем выступил гражданин США, который и заказал серьезную доработку для своего автомобиля. Новинка получила черный кузов, обновленные воздухозаборники и дверные ручки. Кроме того, внедорожник отличается увеличенными колесными арками и крупными дисками.

Также указывается, что автомобиль получил стильную светодиодную оптику. Что касается технических характеристик, то здесь использовали 3,5-литровый бензиновый агрегат, а также 5-ступенчатую коробку передач. Стоимость выполненной модели составляет 33 тысячи долларов.

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