Во внедорожник Land Rover Defender 1988 года вдохнули новую жизнь

В рамках проводимого аукциона состоялся показ уникального тюнингованного внедорожника Land Rover Defender 1988 года.
Автомобиль существенно модернизирован и восстановлен специалистами ателье Arkonik. Идейным вдохновителем выступил гражданин США, который и заказал серьезную доработку для своего автомобиля. Новинка получила черный кузов, обновленные воздухозаборники и дверные ручки. Кроме того, внедорожник отличается увеличенными колесными арками и крупными дисками.
Также указывается, что автомобиль получил стильную светодиодную оптику. Что касается технических характеристик, то здесь использовали 3,5-литровый бензиновый агрегат, а также 5-ступенчатую коробку передач. Стоимость выполненной модели составляет 33 тысячи долларов.
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