Недорогой лифтбек Lada Granta получил версию Standart

Компания АвтоВАЗ выпустила модернизированный лифтбэк LADA Granta, который получил название Standart.
В частности, новинка отличается предусмотренным 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 106 л.с. Также указывается, что новая модель обладает 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Приобрести отечественный лифтбэк в версии Standart можно по цене от 561,5 тысяч рублей, что на 100 тысяч рублей дороже, чем в базовой комплектации.
Пока разработчики ограничились внедрением нового мотора исключительно в модификации лифтбэк, тогда как остальные версии кузова пока продаются с прежними упрощенными моторами. Эксперты пока не берутся прогнозировать спрос на данный автомобиль.
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