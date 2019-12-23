Недорогой лифтбек Lada Granta получил версию Standart

23.12.2019, 15:14, Новости дня

Компания АвтоВАЗ выпустила модернизированный лифтбэк LADA Granta, который получил название Standart.

В частности, новинка отличается предусмотренным 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 106 л.с. Также указывается, что новая модель обладает 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Приобрести отечественный лифтбэк в версии Standart можно по цене от 561,5 тысяч рублей, что на 100 тысяч рублей дороже, чем в базовой комплектации.

Пока разработчики ограничились внедрением нового мотора исключительно в модификации лифтбэк, тогда как остальные версии кузова пока продаются с прежними упрощенными моторами. Эксперты пока не берутся прогнозировать спрос на данный автомобиль.



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