Немецкий политолог оценил вероятность контрсанкций Германии против США по «Северному потоку – 2»

«Громогласно выступил посол США в Берлине Ричард Гренелл, наглость которого очень трудно переплюнуть. Он сказал, что Германия благодарна за санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, говоря о том, что происходит в Германии после введения американских санкций против участников проекта «Северный поток – 2».

«Ангела Меркель осудила санкции, которые ввели американцы», – констатировал германский политолог Александр Рар. Но, добавил он, в целом позицию германского правительства можно расценить так: «критикуем, но отмалчиваемся» по поводу введения ответных мер против Соединенных Штатов.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания AllSeas, которая укладывает трубы «СП–2», объявила о приостановке строительства. В понедельник стало известно, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «СП–2» зимой. Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что трубопровод будет достроен во второй половине 2020 года.

«Контрсанкции немецкое правительство принимать не будет», – уверен Александр Рар. «Переживем Рождество и Новый год, и далее немецкое правительство будет ограничиваться критикой решения Соединенных Штатов», – заметил германский политолог. Надежда строится на то, что «каким-то способом РФ попытается достроить «Северный поток», и одновременно на то, что «американцы не будут наращивать свой нажим» на европейских партнеров по проекту «СП–2», заметил Рар.

Собеседник добавил: что вызывает негодование, так это позиция посла США в Германии Ричарда Гренелла. Сперва в колонке для газеты Rheinische Post дипломат призвал Германию прекратить поддержку строительства газопровода. По его мнению, проект – «бесцеремонная попытка российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения». Затем, когда администрация Трампа приняла решение, Гренелл заявил, что «и Германия якобы благодарна за санкции, и другие страны Евросоюза тоже якобы не хотят, чтобы трубопровод когда-либо был построен», – констатировал Рар. Это при том, что на уровне Еврокомиссии уже выступили против введения санкционных мер со стороны США. Впрочем, о каких-либо ответных мерах Брюсселя после принятия американских санкций также ничего не сообщалось.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что немецкое правительство не сомневается в успешном завершении строительства «Северного потока – 2». Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства газопровода.





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