Германия объяснила ситуацию с выдачей разрешения на прокладку «Северного потока – 2» зимой

Разрешение властей Германии на прокладку «Северного потока – 2» охватывает период с января по апрель, с мая дополнительные разрешения не нужны, сообщил глава отдела по вопросам морского регулирования ведомства Нико Нольте.

Он пояснил, что ведомство считает зимними месяцами январь, февраль и март. Разрешение при этом охватывает в том числе и апрель, передает РИА «Новости».

«Я исхожу из того, что апрель этим решением тоже охвачен. Мы в разрешении не перечислили месяцы, но сказали, что прокладка возможна вне летних месяцев (май-сентябрь). Поэтому я исхожу из того, что апрель таким образом тоже охвачен. Летние месяцы и так согласованы, это было сделано решением от 2018 года», – сказал Нольте.

Он пояснил, что у компании Nord Stream 2 не было разрешения только на работы в зимние месяцы.

У него спросили, связана ли необходимость получения дополнительного разрешения с поздней выдачей разрешения на работы в своих водах властями Дании, Нольте отказался отвечать «детально». Однако он отметил, что событие, которое вызвало необходимость продлевать работы на зимние месяцы, «произошло вне экономической зоны Германии».

Ранее сообщалось, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» зимой. Речь идет о 16,5 километра.

Всего, как поясняла газета ВЗГЛЯД, осталось проложить около 80 километров. Это 6,5% от общей протяженности газопровода.

Ранее заявлялось, что немецкое правительство не сомневается в успешном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, в котором прописаны санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Еврокомиссии выступили против введения таких мер со стороны США.





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