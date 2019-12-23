Один погибший, трое пострадавших. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Запорожской области

В Гуляйпольском районе Запорожской области сотрудники полиции задержали жителя Запорожья, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений человеку, проинформировала 23 декабря пресс-служба областной полиции.
Около 2.00 22 декабря правоохранителям сообщили, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружили тело мужчины.
Погибшим оказался житель Днепропетровской области 1986 года рождения, на его теле обнаружили ножевые ранения.
«Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения… Установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения», – сказано в пресс-релизе полиции.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По данному факту также открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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