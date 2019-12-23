Мнение: Как Россия «проела» советское наследие

Саратовский авиационный завод. Нынешнее состояние. Фото: Красный Текстильщик/wikipedia.org

На прошедшей пресс-конференции президент Путин затронул одну крайне любопытную тему, касающуюся советского промышленного наследия. Считается, что современная Российская Федерация «проедает» остатки экономического потенциала СССР. Так ли это на самом деле?

Глава государства прямо возразил критикам своего правления следующее:

75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия.

Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем внести свои «пять копеек» в эту непростую тему. Вопрос, действительно, не вполне однозначный.

Советский Союз обладал огромным промышленным потенциалом, его ВВП был вторым в мире. После распада СССР множество предприятий, месторождений, инфраструктуры осталось за пределами Российской Федерации. Была проведена приватизация госсобственности, которая по сей день оценивается населением как «грабительская». Многие отечественные заводы и предприятия не смогли пережить «лихие девяностые», другие, «прихваченные» олигархами, справились лучше, за что главный идеолог приватизации Анатолий Чубайс теперь призывает россиян говорить им слова благодарности.

Однако даже не в девяностые годы по советскому наследию был нанесен сильнейший удар. В двухтысячные пришла эпоха «эффективных менеджеров», а страна была максимально открыта для транснациональных корпораций. Результат был закономерный. В Сети «гуляет» список из десятков тысяч российских предприятий, закрытых за минувшие два десятилетия. На «Военном обозрении» в 2013 году также был размещен наглядный список из закрытых крупнейших и высокотехнологичных бывших советских предприятий.

В определенном смысле, нам действительно особо не на чем уже «паразитировать». Разумеется, не президент Путин закрыл их, просто «так получилось». А иначе и быть не могло при попытке России интегрироваться в глобальную капиталистическую систему, где нас не видели иначе как сырьевой придаток Запада.

Но, справедливости ради, заметим, что на список закрытых предприятий есть и другой, встречный. Будем объективны. За указанный период открывались новые заводы, строились дороги, тянулись трубопроводы, распахивались поля.

Так, значительных успехов удалось добиться в нефтегазовой сфере. За путинские двадцать лет найдено свыше 600 новых месторождений, произведена модернизация нефтеперерабатывающих заводов, запланировано строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Реализуются СПГ-проекты. Правда, в этой отрасли по-прежнему довольно сильна зависимость от импортных технологий и комплектующих.

Развивается автопром. Многие иностранные бренды открыли свои сборочные заводы, постепенно повышается степень локализации комплектующих. Некоторые компании, например, «Форд», ушли с нашего рынка, но другие пришли. В частности, «Мерседес» запустил сборочную линию в Подмосковье.

Западные санкции показали, что у России есть большие проблемы с газовыми турбинами большой мощности. Это понудило приступить к возрождению собственного их производства. Строительство многочисленных трубопроводов дало стимул для развития отечественной металлургии, которая обошла некоторые достижения советского периода.

Растет сельское хозяйство. По объему производимой пшеницы современная Россия даже перегнала СССР. Правда, критики указывают на относительно невысокое качество зерна, а также на то, что поголовье скота у нас несопоставима с советским уровнем (тогда львиная доля выращиваемых злаков шла на прокорм сельскохозяйственных животных, а не на экспорт). Но, в целом, стране удалось обеспечить свою продовольственную безопасность. Потенциал аграрного сектора велик, и он может стать одним из локомотивов развития российской экономики.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/142368.html

Источник: Теория элит

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