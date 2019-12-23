Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк

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Последнее: По двум ниткам «Северного потока – 2» осталось уложить 160 км газопровода, работа с партнерами по скорейшему запуску проекта продолжается, сообщил официальный представитель проектной компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. «Около 2,3 тыс. километров трубопровода «Северный поток – 2» на сегодняшний день уже уложено (из приблизительно 2 тыс. 460 километров)», – передает слова Мюллера […]
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