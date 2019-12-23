Азербайджан задумался о закупке российских Су-57

Азербайджан заинтересован в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57, пишут СМИ со ссылкой на источников среди топ-менеджеров оборонной промышленности.

Источники «Ведомостей» сообщили, что на высшем политическом уровне по началу переговорного процесса по этому вопросу дан «зеленый свет».

Вопрос военно-технического сотрудничества (ВТС) обсуждался на встрече между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 3 октября в Сочи.

Информацию об этом изданию подтвердил человек, «близкий к администрации президента».

Алиев в тот день выступал на форуме «Валдай», глава государства заявлял о продолжении работы по развитию ВТС.

В «Рособоронэкспорте» от комментариев на тему отказались.

В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.

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