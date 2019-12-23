Яна Рудковская раскрыла свой заработок на рекламе в Instagram

23.12.2019, 15:04, Разное

Светская львица Яна Рудковская раскрыла свой заработок на рекламе в Instagram. Супруга Евгения Плющенко подходит к рекламируемой продукции избирательно.
Яна Рудковская заявила, что не посоветует своим подписчикам, которых у нее насчитывается 2,5 млн, продукцию, в которой не уверена. По словам продюсера, она рекламирует только то, чем сама пользуется и считает качественным товаром. За один рекламный пост в собственном микроблоге знаменитость получает больше миллиона рублей. Подобные публикации появляются в аккаунте Рудковской не реже нескольких раз в месяц.

В эфире шоу “ЯнаСупер” светская львица призналась, что хочет уговорить на рекламу собственного супруга, который имеет большую аудиторию в Instagram. Рудковская намерена обратиться к Дарье Клюкиной, чтобы она занялась развитием блога Евгения Плющенко, передает «ГлобалМСК.ру».



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