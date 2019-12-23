Мнение: Нужник

Какой-то малолетний клоун, считающий себя то ли блогером, то ли рэппером, перекрыл на позапрошлой неделе одну из главных транспортных артерий центра столицы — Новый Арбат.

Слабоумному индивиду прижало снять клип под идиотским названием «Походка как Майбах». Посмотрите, как это выглядело:



Фото: Соцсети

Окружив себя арендованными рыдванами, он шлёпал по городу, мешая людям. Клип он снимал, потому что мечтал стать артистом с детства.

Ему нужно. Нужно перекрыть дорогу ради своих хотелок. Захотел, стало нужно — нужник, какой-то.

Понятное дело, что у любого человека могут быть свои мечты — это нормально. У какого-нибудь ушлёпка вполне может быть в голове эротическая фантазия, когда он, мешая всем и окружив себя женским оркестром, вышагивает по улице.

Но чем нормальный человек отличается от конченного урода? Человек понимает, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.

Вот этот индивид — нет, он не понимает. Или понимает, но просто ему плевать.

Вы знаете, почему мы так грустно живём? Мы не уважаем права окружающих. Свои «хотелки» мы всегда ставим выше чужих свобод, а ущемляя права других, говорим: ничего, потерпят.

Это касается ведь не только этого конкретного случая. Мы везде ведём себя так же.

Беременной бабе прижало выпендриться — она хочет показать всем, что не такая, как окружающие, а особенная. Именно с этой целью она тащит собак на борт самолёта, мучая и животных, и других пассажиров, которым соседство с собаками в многочасовом перелёте доставит лишь неудобства.

Или пися летит на море, едва родив. Ей — нужно снова почувствовать себя желанной в объятиях аниматора. А тем, кому крики-пуки-каки младенца мешают, должны по логике писи терпеть.

Или некоторые чиновники, включив мигалку и перекрыв город, рассуждают, что их дела намного важнее, чем заботы тысяч людей, стоящих из-за мигалки в пробке. Или урод, раскорячивший свой рыдван у подъезда так, что ни пройти, тоже уверен, что его права — правее.

И так далее. Оглянитесь. Уверена, с подобным вы и сами сталкиваетесь ежедневно. Тот же чмошник, стоящий в очереди впереди вас, тянет кота за яйца, хотя прекрасно видит, сколько людей скопилось за ним!

Зайки, вот объясните мне, что с вами не так? Вы же в душе все — хорошие люди! Почему вы ведёте тогда себя будто не слышали заповедь, что поступать с окружающими нужно так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами?

Или вам нравится, когда и на ваши права плюют? Почему вы ведёте себя, как конченные уроды?

Источник: Лена Миро

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