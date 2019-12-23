В Белоруссии задержали россиян, направлявшихся в Европу «за лучшей жизнью»

В Белоруссии две группы россиян попытались проникнуть на территорию страны, в одном из случаев пограничники применили оружие, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) республики.
Первый инцидент случился 19 декабря в Свислочском районе на западе Кродненской области, сообщается на сайте ведомства.
Дежурный по заставе «Рыболы» получил сигнал о сработавшей сигнализации на границе.
«На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие», – пояснили в ГПК.
Задержанными оказались россияне 1985 и 1986 годов рождения, у них нашли смартфоны с маршрутами в Польшу, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта.
Они планировали попасть во Францию «за лучшей жизнью», а пошли на нарушение границы, поскольку у них не было шенгенских виз.
Другой инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе Гродненской области, на участке пограничной заставы «Брузги».
«Пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился на покушение нарушения государственной границы в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи», – добавили в ГПК.
В отношении нарушителей начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Всех троих планируют депортировать и запретить въезд на территорию страны до пяти лет.
В ноябре в Минске и нескольких других регионах Белоруссии мошенники из РФ начали продавать местным жителям поддельные монеты из якобы найденного «клада».
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