Полицейские Александр Комбаров и Александр Внуков, которые проходят потерпевшими по делу участника акции 27 июля Самариддина Раджабова, заявили на заседании суда, что решили назвать себя потерпевшими после общения со следователем. Об этом сообщают «Дождь» и «Медиазона».
Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к трем сотрудникам полиции из-за того, что он бросил пустую пластиковую бутылку в их сторону на акции 27 июля. Бутылка ни в кого не попала.
«После дачи показаний мы сошлись во мнении, что мы — потерпевшие. Меня очень много раз допрашивали <…> Пообщались со следователем, и я принял решение, что я — потерпевший», — сказал Комбаров.
Внуков рассказал, что сначала его допрашивали в качестве свидетеля, а потом статус поменяли на потерпевшего. Он отметил, что решил считать себя потерпевшим «не по собственной инициативе», а после того как поговорил со следователем.
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