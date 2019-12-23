Полицейские Александр Комбаров и Александр Внуков, которые проходят потерпевшими по делу участника акции 27 июля Самариддина Раджабова, заявили на заседании суда, что решили назвать себя потерпевшими после общения со следователем. Об этом сообщают «Дождь» и «Медиазона».

Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к трем сотрудникам полиции из-за того, что он бросил пустую пластиковую бутылку в их сторону на акции 27 июля. Бутылка ни в кого не попала.

«После дачи показаний мы сошлись во мнении, что мы — потерпевшие. Меня очень много раз допрашивали <…> Пообщались со следователем, и я принял решение, что я — потерпевший», — сказал Комбаров.

Внуков рассказал, что сначала его допрашивали в качестве свидетеля, а потом статус поменяли на потерпевшего. Он отметил, что решил считать себя потерпевшим «не по собственной инициативе», а после того как поговорил со следователем.

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