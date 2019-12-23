Полиция Луганской области назвала предварительную причину пожара в интернате, где погибли люди

Пожар в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области, жертвами которого стали четыре человека, произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Луганской области.

«Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат, именно там, где были обгоревшие. В настоящее время проводится осмотр места происшествия», – рассказали правоохранители.

Пожар в одноэтажном здании интерната произошел вечером 22 декабря, площадь возгорания составила 100 м². В результате четыре человека погибли и три пострадали. Полиция открыла уголовные производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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