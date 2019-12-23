Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту

Запуск железнодорожной части Крымского моста ожидаемо вызвал
истеричную реакцию украинцев. Пользователи Сети из Незалежной принялись строить
теории заговора и выискивать негатив.
Они обратили внимание, что поезд, на котором Владимир Путин
проехал по Крымскому мосту, был без опознавательных знаков. «Потому что
РЖД слишком боится полезных санкций», – написал пользователь
«Твиттер» с ником Крымский бандеровец.
Кроме того, украинские СМИ обратили внимание, что трансляция
внезапно прервалась, когда Владимир Путин заговорил с Аркадием Ротенбергом —
бывшим главой компании «Стройгазмонтаж», которая строила Крымский
мост. Журналисты предположили, что содержание разговора должно было остаться
тайной.
Владимир Путин проехал по переправе от Крыма до Кубани.
Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движется
гораздо мягче, чем автомобиль.
На станции Тамань-Пассажирская он поприветствовал участников
строительства и поблагодарил за их труд. «Это большой, огромный, мощный
коллектив людей, которые приехали со всей страны», – сказал президент.
Возведение Крымского моста длилось почти пять лет. Строители
установили несколько тысяч свай и более 300 опор.
Первый поезд в Севастополь отправился из Санкт-Петербурга в
14 часов 23 декабря. На следующий день начнет курсировать пассажирский рейс из
Москвы в Симферополь. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены новые
маршруты.
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