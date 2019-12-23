Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту

Запуск железнодорожной части Крымского моста ожидаемо вызвал

истеричную реакцию украинцев. Пользователи Сети из Незалежной принялись строить

теории заговора и выискивать негатив.

Они обратили внимание, что поезд, на котором Владимир Путин

проехал по Крымскому мосту, был без опознавательных знаков. «Потому что

РЖД слишком боится полезных санкций», – написал пользователь

«Твиттер» с ником Крымский бандеровец.

Кроме того, украинские СМИ обратили внимание, что трансляция

внезапно прервалась, когда Владимир Путин заговорил с Аркадием Ротенбергом —

бывшим главой компании «Стройгазмонтаж», которая строила Крымский

мост. Журналисты предположили, что содержание разговора должно было остаться

тайной.

Владимир Путин проехал по переправе от Крыма до Кубани.

Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движется

гораздо мягче, чем автомобиль.

На станции Тамань-Пассажирская он поприветствовал участников

строительства и поблагодарил за их труд. «Это большой, огромный, мощный

коллектив людей, которые приехали со всей страны», – сказал президент.

Возведение Крымского моста длилось почти пять лет. Строители

установили несколько тысяч свай и более 300 опор.

Первый поезд в Севастополь отправился из Санкт-Петербурга в

14 часов 23 декабря. На следующий день начнет курсировать пассажирский рейс из

Москвы в Симферополь. В дальнейшем через Крымский мост будут проложены новые

маршруты.

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