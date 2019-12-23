Азербайджан захотел поставлять газ на Балканы

23.12.2019, 14:51, Новости дня

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил о планах Баку поставлять газ на Балканы, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Верим, что в 2020 году мы завершим часть «Южного газового коридора» до Италии. Но это не конец. У нас большие планы. Например, дотянуться до Балкан, используя Трансанатолийский газопровод», – сообщил Мамедъяров в понедельник в Тбилиси, где он встретился с грузинским и турецким коллегами.

Во время переговоров министров акцент делался в значительной мере на региональном сотрудничестве в сфере энергетики, информирует Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Пропускная способность «Южного газового коридора», куда входят TANAP и TAP, составляет 16 млрд кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубов должно оседать в Турции, по 1 млрд кубов – в Греции и Болгарии, и еще 8 млрд кубов должны доходить до Италии. То есть Азербайджан в общей сложности может поставить в Европу пока максимум 10 млрд кубометров газа. Ресурсной базой называется газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на шельфе Каспийского моря.

Газета ВЗГЛЯД уже сообщала, что на мировом газовом рынке у РФ появился конкурент, и рассуждала, насколько опасно для Газпрома такое развитие событий. 



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