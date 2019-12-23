В Красноярском крае заставили пройти медосмотр детей, приглашенных на губернаторскую елку

23.12.2019, 14:50, Новости дня

Родители детей из разных городов Красноярского края, которые были приглашены на так называемую Губернаторскую елку, рассказали, что школьникам для присутствия на елке пришлось пройти медосмотр и сдать анализы, сообщают Сибирь.Реалии. Приглашения на елку получили 896 школьников, которые отличились в учебе, творчестве или спорте, также среди гостей были дети чиновников из городской и краевой администраций. Мероприятие прошло в Большом концертном зале краевой филармонии.

Жительница Железногорска Наталья Кузнецова пожаловалась, что для того, чтобы сын смог поехать на елку в Красноярск, ей пришлось потратить несколько дней. «По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», – рассказала мать.

На такие же процедуры пожаловалась Оксана Горецкая из Дудинки: ее сыну, который был приглашен на елку, пришлось посетить даже стоматолога.

«Мы проходили медосмотр, сдавали анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйцеглист, соскоб на энтеробиоз. Прошли стоматолога, дерматолога и педиатра. Проверяли наличие всех сертификатов прививок, необходимых по возрасту сына», – рассказала Горецкая.

«Приглашенных детей заставили сдать все анализы и пройти всех врачей и принести от них справки. Я так понимаю, чтобы рабочий класс чем-нибудь не заразил отпрыска богемы», – предположил в соцсетях один из жителей Красноярска.

На просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе Министерства образования Красноярского края ответили, что комментарии будут подготовлены «в установленные законом сроки».

Еще в 2014 году Роспотребнадзор потребовал не допускать на елку в Кремль детей, не привитых против кори и гриппа, и заявил, что все дети, которые едут из регионов на этот праздник, «должны быть обеспечены справками, подтверждающими, что они привиты против кори, гриппа и полиомиелита, а также справками об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня». Но справок от фтизиатра и сдачи анализов на яйца глист от них не требовали. 



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