В Красноярском крае заставили пройти медосмотр детей, приглашенных на губернаторскую елку

Родители детей из разных городов Красноярского края, которые были приглашены на так называемую Губернаторскую елку, рассказали, что школьникам для присутствия на елке пришлось пройти медосмотр и сдать анализы, сообщают Сибирь.Реалии. Приглашения на елку получили 896 школьников, которые отличились в учебе, творчестве или спорте, также среди гостей были дети чиновников из городской и краевой администраций. Мероприятие прошло в Большом концертном зале краевой филармонии.

Жительница Железногорска Наталья Кузнецова пожаловалась, что для того, чтобы сын смог поехать на елку в Красноярск, ей пришлось потратить несколько дней. «По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», – рассказала мать.

На такие же процедуры пожаловалась Оксана Горецкая из Дудинки: ее сыну, который был приглашен на елку, пришлось посетить даже стоматолога.

«Мы проходили медосмотр, сдавали анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйцеглист, соскоб на энтеробиоз. Прошли стоматолога, дерматолога и педиатра. Проверяли наличие всех сертификатов прививок, необходимых по возрасту сына», – рассказала Горецкая.

«Приглашенных детей заставили сдать все анализы и пройти всех врачей и принести от них справки. Я так понимаю, чтобы рабочий класс чем-нибудь не заразил отпрыска богемы», – предположил в соцсетях один из жителей Красноярска.

На просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе Министерства образования Красноярского края ответили, что комментарии будут подготовлены «в установленные законом сроки».

Еще в 2014 году Роспотребнадзор потребовал не допускать на елку в Кремль детей, не привитых против кори и гриппа, и заявил, что все дети, которые едут из регионов на этот праздник, «должны быть обеспечены справками, подтверждающими, что они привиты против кори, гриппа и полиомиелита, а также справками об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня». Но справок от фтизиатра и сдачи анализов на яйца глист от них не требовали.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Экс-участник шоу «Холостяк» и тренер проекта «Зважені на щасливі» на телеканале СТБ Ираклм Макацария в интервью программе «Как по Маслоу», которая выходит на YouTube-каналу «Украънська правда», признался, что у него бывают связи на одну ночь. По его словам, на утро девушки не требуют продолжения отношений, поскольку изначально он их не обнадеживает. «Случайные связи бывают. В целом, […]