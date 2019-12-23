Алексея Вересова, фигуранта дела об угрозах судье в соцсетях, отпускают из СИЗО под подписку о невыезде

Фигуранту дела об угрозах судье Алексею Криворучко Алексею Вересову изменили меру пресечения и 23 декабря выпустят из СИЗО, рассказал адвокат Вересова Максим Пашков.

«Алексей Вересов сегодня до полуночи будет освобожден из СИЗО. Его действия квалифицированы следствием как угроза судье (ст. 296 УК), было принято решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Дело об экстремизме прекращено. Следствие мотивировало это тем, что умысла на экстремистские высказывания он не имел», — рассказал адвокат.

Максимальное наказание по статье 296 (угроза убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи – штраф или до трех лет лишения свободы.

Вересов – один из четырех фигурантов дела об угрозе судьями Алексею Криворучко и Станиславу Минину, которые выносили приговоры участникам протестов в Москве. Минин приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова — за его протестные акции в виде одиночных пикетов. Криворучко вынес изначальный приговор актеру Павлу Устинову, приговорив его к к 3,5 годам колонии общего режима (позже приговор был заменен на условный срок).

Кроме Вересова, по делу об угрозах судьям проходят Сергей Половец, Евгений Ерзунов и Михаил Квасов.

Вересову 46 лет. 16 сентября он оставил комментарий под постом ВКонтакте. В посте была фотография судьи Криворучко и критика его приговоров. «Сожгите его», – написал Вересов в комментарии. Следователи сочли, что эти слова являются публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280).

Половца, которому 41 год, арестовали за ретвит. По словам адвоката, текст был такой: «Судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть». Мужчине, как и Вересову, вменяют угрозу убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи (ч. 1 ст. 296).

У Половца был адвокат по назначению, именно по его совету мужчина признал вину и рассказал следователям, что автором оригинального твита был его знакомый Евгений Ерзунов. Вскоре Половца отпустили под подписку о невыезде, а Ерзунова арестовали.

Четвертому обвиняемому, жителю Воронежа Михаилу Квасову, также предъявили обвинение по части 1 статьи 296 УК («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»), он свою вину отрицает. Яна подтвердила «МБХ медиа», что ее мужа задержали за комментарий в инстаграме с намерением «прирезать» судью. «В протоколе было написано что-то якобы: «Я призываю всех выходить на митинги. Меня за эти митинги посадят, я потом выйду и прирежу этого судью». Но он говорил не про конкретного судью, про которого был пост», – сказала Квасова.

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