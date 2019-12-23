Присутствия смысла в жизни связано с физическим и умственным благополучием человека в пожилом возрасте

Старение часто сопровождается окончанием карьеры, а также потерей супруга и друзей-сверстников, что не может не отразиться на состоянии человека. Самое главное, не складывать в этой ситуации руки, советуют ученые.

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Исследователи из Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего обнаружили прямую связь между присутствием смысла в жизни человека и его благосостоянием, как в физическом, так и психическом смысле. Всего было проанализировано более 1000 случаев; возраст участников тестирования варьировал от 20 до 100 лет. С каждым респондентом проводился телефонный опрос, целью которого было оценить разные аспекты его здоровья. Результаты показали, что у пожилых людей (60 лет и старше) эти показатели зависели от того, видят ли они смысл в своей жизни. Тем, кому посчастливилось обрести этот самый смысл, чувствовали себя счастливее и здоровее, чем те, кто все еще находился в поиске. Сейчас специалисты хотят выяснить, связаны ли некоторые биомаркеры стресса и старения с поиском смысла жизни

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