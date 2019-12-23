Срочника в Карелии госпитализировали с пулевым ранением челюсти

Солдат-срочник, проходящий службу в карельском гарнизоне Бесовец, якобы получил пулевое ранение челюсти, пишут СМИ.
Инцидент произошел 23 декабря в 9.30 по местному времени, пишет «Столица на Онего». По этим данным, пуля угодила в челюсть срочнику, сейчас врачи борются за его жизнь.
По данным издания, не исключена версия о попытке самоубийства. В правоохранительных органах журналистам подтвердили информацию о ранении солдата.
В декабре пресс-служба ЗВО сообщила, что военнослужащий округа, стоявший в карауле по охране и сопровождению воинских грузов в Иркутской области, получил смертельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
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