Двух фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» этапируют в другие российские СИЗО – адвокат

Содержащихся в российских СИЗО фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова и Рефата Алимова собираются этапировать. Об этом 23 декабря сообщил в Facebook адвокат Айдер Азаматов.
«Сегодня посетил Арсена Джеппарова в СИЗО-1 (Ростовский централ), как раз успел его увидеть до его этапа, который запланирован в 12.00. Он очень торопился, сказал, что ему до 12.00 необходимо собрать вещи, поесть и приготовится к этапу, в противном случае у него будут проблемы с администрацией СИЗО. Учитывая эти обстоятельства, я был вынужден быстро его опросить об условиях содержания, узнать о состоянии здоровья и согласовать позицию по предстоящему судебному разбирательству, на котором будет рассмотрена моя апелляционная жалоба на приговор суда», – написал адвокат.
По его данным, Джеппарова этапируют в СИЗО города Новочеркасск Ростовской области РФ.
«Опросил его по условиям содержания, Арсен жаловался опять на повышенное давление, головные боли. Операцию по удалению «пилом» (жировиков) на его лице , которую обещали провести три месяца назад, сотрудники СИЗО по-прежнему не провели. Арсен сообщил о полном отсутствии медпомощи в СИЗО и об игнорировании его просьб оказать ему медпомощь», – рассказал Азаматов.
Он отметил, что «визуально Арсен похудел, это явно проявляется».
«С его слов, другой фигурант уголовного дела «ялтинской шестерки», Рефат Алимов, подлежит этапированию в СИЗО-2 города Таганрог [Ростовской области]», – проинформировал Азаматов.
Сегодня посетил Арсена Джеппарова в СИЗО 1 (Ростовский централ), как раз успел его увидеть до его этапа, который…
Posted by Айдер Азаматов on Esmaspäev, 23. detsember 2019
12 ноября суд в РФ приговорил фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Алимов – восемь лет, Джеппаров – семь лет.
В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.
Участники ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.
«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.
В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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