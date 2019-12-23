Российский публицист Стомахин попросил политическое убежище в Украине

Осужденный за экстремизм в России публицист Борис Стомахин попросил политическое убежище в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря в Киеве, сообщают «Українськi новини».

«Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна», – сказал Стомахин.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда приговорила Стомахина к трем годам колонии за публикацию статьи в интернете. Он получил суммарный срок в семь лет по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин – также за свои тексты – был приговорен по другому делу на шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

В России был создан Международный комитет защиты Стомахина. Один из его активистов Михаил Агафонов в январе 2016 года получил политическое убежище в Украине.

Европейский суд по правам человека в мае 2019 года признал, что Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения взглядов, однако Российская Федерация не выполнила решение ЕСПЧ. После освобождения в 2019 году Стомахин опасался еще одного заключения и покинул РФ, пищут «Українськi новини».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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