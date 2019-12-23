Украинцы назвали главные события 2019 года — опрос

Украинцы назвали самые важные события 2019 года. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 23 декабря.
Главным событием текущего года, по мнению 48% граждан, является освобождение украинских моряков и других политзаключенных.
44% опрошенных считают, что самым важным в 2019 году стали выборы президента Украины.
В топ-3 главных событий, набрав 21% голосов, вошло возобновление переговоров по поводу ситуации на Донбассе в нормандском формате.
Среди остальных вариантов голоса распределились следующим образом:
Выборы в Верховную Раду – 15%;
Выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года – 13%;
Укрепление курса гривны – 11%;
Получение Томоса про автокефалию Православной церкви Украины – 9%;
Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе «Олимпийский» в Киеве – 6%;
Избрание нового правительства – 5%;
Коррупционный скандал с госконцерном «Укроборонпром» – 4%;
Победа юношеской сборной по футболу на Чемпионате мира – 4%;
Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 года – 2%;
Скандал вокруг телефонного разговора президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа – 2%.
Еще 7% опрошенных было сложно ответить.
Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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