Экономика: Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России

Строительство важнейшего для страны инфраструктурного объекта — Крымского моста — окончательно завершено. После автомобильного вводится в строй и железнодорожное движение. Какое значение это имеет для жителей Крыма и остальных россиян, и чем теперь займутся строители Крымского моста?

Железнодорожная часть Крымского моста официально введена в эксплуатацию. Пока что на постоянной основе по мосту пойдут только пассажирские поезда — для спасения древнегреческого города, оказавшегося на предполагаемом пути магистрали, пришлось перенести место строительства подъездных путей. Впрочем, поскольку задержка грузового движения связана не с самим мостом, а с объектами, находящимися на земле, то строительство можно считать полностью завершенным.

В открытии моста принял участие президент РФ Владимир Путин, которые на протяжении всего срока строительства регулярно инспектировал ход работ. Напомним, что Путин был за рулем «КамАЗа», который в числе первых проехал из Краснодарского края в Крым. На этот раз направление движения было обратным — президент прибыл на станцию Керчь, откуда на рельсобусе в сопровождении рабочих отправился через мост на материк.

Прибыв в Тамань, Путин назвал открытие моста «приятным и очень важным событием». По его словам, мост очень важен для российской экономики. Также президент подчеркнул, что это не новый запуск, а восстановление связности между российскими столицами и Крымом, которая за 145 лет прерывалась лишь трижды — во время мировых войн и после того, как Украина прекратила движение в 2014 году.

Строительство велось в беспрецедентно непростых условиях. Агентство ТАСС публикует подробный репортаж, в котором отмечается, что работы не прекращались даже во время штормов, которые зимой в Керченском проливе регулярны. Всего было зафиксировано 10 тысяч штормовых часов. Строительство моста обеспечивали 180 компаний со всей страны, а непосредственно на объекте трудились 15 тысяч инженеров и рабочих самого разного возраста — от ветеранов строительства БАМа до тех, кто возводил объекты к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Помимо повышенного внимания к качеству строительных работ, не забыли и о пиаре. Был снят, пусть не самый кассовый, но и не самый провальный фильм «Крымский мост. Сделано с любовью», о том, как пиарщик и строитель моста добивались любви девушки-археолога. Был выбран талисман — кот Мостик, причем за время строительства зоологическая пиар-команда разрослась — «в "отделе" "Котмостнадзор" также работают чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета. Отчеты "инспекторов" публикуются в профилях Мостика в социальных сетях», — пишет ТАСС.

Пиар мосту был необходим по вполне понятным причинам — против строительства была организована мощная информационная кампания. Обычные и политические украинцы активно пытались добиться срыва строительства, обвиняли строителей в нарушении экологического равновесия в регионе. Самые оголтелые писали, что никакого моста вообще не существует, а все репортажи — компьютерная графика.

Несмотря на природные и идеологические сложности, мост построен, 23 декабря в 14:00 по московскому времени из Санкт-Петербурга уже вышел первый поезд №7 «Таврия» . Напутствие начальнику поезда в прямом эфире из Тамани дал Владимир Путин. По словам представителя железнодорожного ведомства, на поезд уже продано более 57 тысяч билетов на ближайшие 60 дней.

24 декабря из Москвы выйдет еще один поезд, который направится в Симферополь. Время в пути несколько больше, чем было, когда поезда ходили через Украину — от северной столицы до города славы русских моряков — 43,5 часа, от порта пяти морей до крымской столицы — 33 часа.

Впрочем, учитывая, что туристический поток в Крым и ранее бил все рекорды и в отсутствие прямого пассажирского железнодорожного движения, вряд ли его восстановление имеет такое уж принципиальное для туризма значение. Это, в первую очередь, нужно жителям Крыма и тем, кто ездит на полуостров в течение года к родственникам или по делам.

Для туристов, к слову, было бы удобнее, чтобы в Крыму появились аэропорты вблизи курортных городов. Если особенности рельефа Южного берега это не особенно позволяют, то открыть небольшие аэропорты поблизости от Евпатории и Феодосии вполне возможно. Тем более, что взлетно-посадочные полосы там сохранились с советских времен, когда их использовали военные.

Под Севастополем есть действующий аэропорт двойного базирования Бельбек, но после смены юрисдикции Крыма регулярные пассажирские рейсы были прекращены, хотя ранее оттуда летали самолеты в том числе и в Москву. По последним данным, гражданское использование аэропорта планируют возобновить в 2020 году.

Главное в сегодняшнем открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту это то, что теперь Крым окончательно превратился из окруженного водой анклава в обычный европейский регион страны. С полуостровом теперь есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение. После того, как пойдут грузовые поезда, должна снизиться цена на стройматериалы, на горючее и вообще на любые привозные товары.

Превращение в «обычный» регион — это хорошо для жителей, но не очень удобно для чиновников. Им будет сложней ссылаться на «особое положение», да и на «украинское наследие» через почти шесть лет после того, как Крым вернулся в Россию, особенно не пожалуешься. В Крыму теперь должны быть реализованы все те же федеральные программы и достигнут тот же уровень жизни, что в соседнем Краснодарском крае, с минимальной поправкой на европейские и американские санкции.

Отдельный вопрос — чем теперь займутся 15 тысяч строителей?

Владимир Путин уже пообещал им, что в будущем предстоит делать другие проекты. Пока что можно предварительно предположить какие.

Уже принято решение о строительстве Ленского моста в районе столицы Якутии Якутска, но в РФ есть еще немало мест, где нужны новые переходы через реки и проливы. Это Обь в районе посёлка Приобье, где заканчиваются железные и автомобильные дороги, и Северный Широтный ход в целом. Это новые мосты через Волгу — в Самарской области, а также в Марий Эл. Это, наконец, много лет обсуждавшийся мост на Сахалин

Строить в РФ не разучились. Успешный финал возведения Крымского моста это подтверждает.

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