Козак рассказал о договоренности РФ и Украины по газу

23.12.2019, 14:30, Новости дня

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, доложил вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», – сказал Козак, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину. 



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