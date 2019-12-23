Козак рассказал о договоренности РФ и Украины по газу

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, доложил вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.
«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», – сказал Козак, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.
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