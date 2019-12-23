Медики рассказали о вреде вареной колбасы. О том, что продукт не содержит в достаточной мере необходимых полезных веществ, часто говорят не только диетологи, но и передают средства массовой информации.

Анализируя состав распространенного вида питания, специалисты обнаружили, что недобросовестные производители иногда выпускают не просто бесполезный, а опасный для здоровья продукт. Речь идет о микробах ботулизма, для минимизации смертельного риска отравления в колбасу данной технологии приготовления часто добавляют нитрит натрия. «Варенка» в виде сосиски представлена в фастфуде, щедро приправленная кетчупом, она успешно «маскирует» свои неполезные свойства. Недопустимым, считают медики, употребление таких бутербродов для детского питания в школьных столовых. Тяжелая для переваривания пища плохо сказывается на деятельности ЖКТ. Избыток соли и сахара каждый по-своему причиняют вред организму: «лишняя» глюкоза, например, отражается на функции поджелудочной железы.

Увлечение доступной вареной колбасой способствует образованию значительных шлаковых отложений в кишечнике. Для переработки часто в фарш добавляются сухожилия, шкура, измельченные кости, при этом на этикетке «товара» в составе не упоминается присутствие таких несъедобных компонентов.

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