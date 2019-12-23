Максим Галкин анонсировал новый проект серией своих пляжных фото 20-летней давности

23.12.2019, 14:29, Разное

Хотя Instagram Максима Галкина и посвящен по большей части его детям Лизе и Гарри, видео которых принесли ему популярность в социальной сети, время от времени шоумен публикует и свои фото. Сегодня Галкин предался ностальгии, показав снимки 1999 года, на которых он запечатлен в отпуске на Кипре.

Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 килограмма назад». В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ»,

— описал кадры Галкин, отметив, что обратиться к старым фотоальбомам его побудил новый документальный проект. Интригу, о чем он будет, Галкин не раскрыл, призвав своих подписчиков следить за обновлениями в его ленте.

Максим Галкин, 1999 год«Вот это да!», «Классный!» — засыпали комплиментами Галкина коллеги по шоу-бизнесу — Валерия, Олеся Судзиловская, Сергей Лазарев, Денис Клявер и другие. А подписчики телеведущего, которых у него больше 6 миллионов в Instagram, отметили, что сейчас он выглядит еще лучше, и посоветовали бросить затею о похудении.

Максим Галкин, 2019 год



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