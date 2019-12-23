Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео

23.12.2019, 14:26, Разное

Авария произошла в Елизовском районе. Транспортное средство двигалось по маршруту «Петропавловск-Камчатск – Усть-Камчатск». В результате ДТП пострадало три человека, однако госпитализация им не понадобилась.

Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, пассажирам были доставлены горячее питье и средства обогрева, сообщает ТВЦентр. Сейчас в Камчатском крае держится температура около 20 градусов мороза.



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