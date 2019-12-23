Россия усомнилась в возможности ответа ЕС на санкции США против «Северного потока – 2»

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сомневается, что Европа ответит на ограничительные меры США против «Северного потока – 2» санкциями.

«Что касается ответных мер в адрес США, я не хотел бы предвосхищать, но пока, по первым сигналам, ответных санкций ждать не стоит», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время он отметил жесткую реакцию Еврокомиссии на факт применения экстерриториальных санкций США. По словам Чижова, заявление ЕК отражает позицию большинства стран Евросоюза.

«К чему это (санкции – прим. ВЗГЛЯД) приведет? Наверное, к некоторой задержке, но это не остановит сам проект. Речь идет просто о попытках как-то помешать», – сказал Чижов.

Он добавил, что захотевшие помешать проекту «спохватились достаточно поздно».

«Как бы то ни было, времени на разработку самостоятельного законопроекта в конгрессе США уже не оставалось. И более того, если бы его даже успели сочинить, шансы на его принятие были бы невелики, поэтому пошли на такую хитрость, включили это в оборонный бюджет в расчете на то, что оборонный бюджет никто из-за одного параграфа стопорить не будет», – сказал Чижов.

Позже заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Демер сообщила, что власти ФРГ определятся с реакцией на санкции после детального изучения американского законопроекта.

«Мы детально изучим его, оценим влияние на проект, после этого будем решать о дальнейших действия», – сообщила она.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД охарактеризовал позицию Берлина по санкциями как «критикуем, но отмалчиваемся».

Между тем, премьер РФ поручил правительству проработать дополнительные ответные меры в отношении США в связи с санкциями против «Северного потока – 2».

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Газета ВЗГЛЯД объясняла ситуацию с завершением строительства газопровода с учетом американских санкций.





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