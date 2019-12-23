В Крыму назвали эпохальным запуск поездов по Керченскому мосту

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал открытие железнодорожной части моста через Керченский пролив эпохальным событием, которое позитивно повлияет на экономику и жизнь региона.

«Это фундаментальное и эпохальное событие в новейшей российской истории Крыма. Запуск железнодорожного сообщения – это очень важное событие для всей экономики Крыма и его будущего. Не менее важное и политическое значение, так как это полная инфраструктурная и транспортная интеграция с материком», – сказал РИА «Новости» Константинов.

Он напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом, в том числе разобрав на границе железнодорожные пути.

«Все это время крымская железнодорожная структура бездействовала. Мы были лишены очень важного пассажиропотока и грузопотока. Теперь Крым получил новые возможности для развития курортной сферы и изменения ценовой политики, а также для создания дополнительных рабочих мест и развития северных регионов полуострова», – сказал глава парламента.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.





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