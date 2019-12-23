Ученые предсказали снижение интеллекта человечества из-за высокого содержания углекислого газа в атмосфере

В будущем люди столкнутся со снижением интеллекта на фоне высокого содержания углекислого газа в атмосфере. Согласно результатам опубликованного в издании Phys.org исследования, состав воздуха может негативным образом сказаться на обучаемости детей.

Представители Университета Колорадо в Боулдере организовали научную работу, посвященную воздействию уровня диоксида углерода в атмосфере на то, насколько хорошо дети усваивают новую информацию. Высокая концентрация CO2, как оказалось, и в самом деле приводит в упадок умственные способности человека, что было доказано в прошлых экспериментах. Проблема решается проветриванием помещения, но если этот состав станет постоянным, то когнитивные способности учащихся могут существенно снизиться.

Согласно расчетам, данные показатели продемонстрируют снижение к 2100 году, притом на 25%. В то же время при развитии худшего сценария падение составит 50%.

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