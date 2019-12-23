Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восстанавливается после очередной операции

23.12.2019, 14:21, Разное

Этот год стал для Любови Успенской самым тяжелым, о чем она пояснила в студии телешоу «Ты не поверишь!». Певица сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина восстанавливается после очередной операции.
В прошлом году единственная наследница знаменитости упала с велосипеда, когда была в Коста-Рике. В результате инцидента Татьяна Плаксина получила очень серьезные травмы, поэтому ей пришлось перенести ряд хирургических вмешательств. Терапия и реабилитация девушки до сих пор не завершились. Как отметила Успенская, в Таиланде присутствуют лучшие условия и отсутствует антисанитария. Пациентка может отвлечься от своих переживаний и сконцентрироваться на чем-то положительном. «Последнюю операцию Тане делал профессор из Лондона», — поделилась артистка. Она добавила, что дочь будет восстанавливаться на протяжении полутора месяца.

Успенская очень любит Плаксину и, как она говорила, именно из-за нее отказалась от идеи завести второго ребенка. Оказывается, взрослая наследница очень ревнивая и не хочет прибавления в их семье. Кроме этого, именно из-за девушки исполнительница пока не думает о пенсии, ведь ей нужно зарабатывать, чтобы обеспечить дочь и ее лечение.



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