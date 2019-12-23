Минспорт обвинил РУСАДА во вмешательстве в дела общественных организаций

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выходит за рамки полномочий, вмешиваясь в дела общественных организаций, сообщил министр спорта Павел Колобков.
«Выход РУСАДА за рамки полномочий, попытки влиять на выборы в федерации, а также отстранение спортсменов, не имея на это законных оснований, являются вмешательством в дела общественных организаций. Это то, за что, кстати, нас критиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), это прямое и открытое вмешательство. Все очень четко и понятно, кто за что отвечает – федерация, лично спортсмен, тренер, российская антидопинговая организация, министерство спорта, ОКР», – передает ТАСС заявление Колобкова в эфире видеоверсии «Спорт-Экспресса».
«У всех есть свой устав, свои правила, все это прописано в Хартии МОК, кодексе ВАДА. Любая общественная организация, федерация является независимой организацией: ты не можешь как государственный чиновник рекомендовать кому-то быть президентом федерации, потому что эти задачи должны решаться внутри. И тогда мы начинаем работать с новым руководством федерации, как сейчас в легкой атлетике – мы поддержали новые выборы, считаем это необходимым, но действуем исключительно в рамках закона о спорте, гражданского кодекса, закона общественных объединений», – добавил он.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила процесс восстановления членства ВФЛА. ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации.
Напомним, в начале декабря РУСАДА предложило отстранить главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб, а также национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, который соединяет Тамань (Краснодарский край РФ) и оккупированный полуостров. Об этом пишут российские СМИ. Путин решил лично проверить железную дорогу и проехался вместе с рабочими в рейсовом поезде из Керчи в Тамань. Отмечается, что первый пассажирский поезд начнет ездить по мосту с 25 декабря. Летом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Сама в шоке»: Самбурская предстала в неожиданном образе / 11 ноября
- Холли Берри разгромила экс-супруга за инцест и расизм / 16 ноября
- Нейробиологи из США признали невозможность объяснить работу мозга / 17 декабря
- Илья Древнов хочет оспорить в суде свое отцовство одного из детей Марии Порошиной / 1 ноября
- «Никакой зрады», или Почему пакуют патриотов / 15 декабря
- «Блёданс в нагрузку»: Сергей Глушко показал оригинальное выполнение приседаний / 22 декабря
- Популярная певица найдена мертвой / 25 ноября
- Мнение: Из чисто детского любопытства / 18 ноября