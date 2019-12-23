Собянин открыл движение по участку дороги Марьино – Саларьево в Новой Москве

В Москве открыто движение по участку автомобильной дороги Марьино – Саларьево, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что это позволит улучшить транспортную ситуацию в регионе.
«Хороший предновогодний подарок. Сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который, конечно же, и разгрузит магистрали, и даст возможность подъезда к крупнейшему в регионе Хованскому кладбищу, станциям метро «Филатовский луг» и «Саларьево», а также в целом улучшит (транспортную, – прим. ВЗГЛЯД) ситуацию в регионе. Дальше еще два этапа, общая протяженность этого дублера составит 12 километров», – приводит слова мэра РИА «Новости».
Протяженность участка новой дороги составляет 3,2 километра. Открыты четыре полосы движения – по две в каждом направлении, включая полосы для общественного транспорта. Вдоль дороги построен пешеходный тротуар шириной 2,25 метра. Также на участке обустроены шесть остановок общественного транспорта и четыре светофора. Участок дороги является дублером Киевского и Калужского шоссе от улицы Адмирала Корнилова до дороги Солнцево – Бутово – Видное.
Ранее Собянин рассказал о дальнейшем расширении Москвы.
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