Евро ниже 69: рубль уверенно растет

23.12.2019, 14:18, Разное

Центральный Банк России обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает расти. Официальный курс рубля на сегодня, 23 декабря, составляет 62,24 за доллар и 68,99 за евро.

Некоторые эксперты связывают укрепление российской валюты с ситуацией на политической арене. В частности, заместитель руководителя казначейства Солид-Банка Константин Чернов заявил, что рост курса рубля произошел благодаря снижению напряженности в отношениях России с западными странами, передает VL.ru.



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