На открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин проехал в кабине машиниста

23 декабря президент РФ Владимир Путин проехал в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту на открытии железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров. Об этом сообщил в Twitter журналист «Кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.
Он разместил видео из первого поезда.
Во время движения Путин, в частности, заявил, что «значительно мягче идет, чем автомобильный».
Поезд, на котором находился глава Кремля, состоял из трех вагонов.
«Значительно мягче идет, чем автомобильный»: Путин в кабине первого поезда, проходящего по Крымскому мосту pic.twitter.com/iEdMvh2yZn
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019
По данным ТАСС, Путин выехал из крымского города Керчь и направился на рельсовом автобусе в Россию.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.
Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.
В июне 2019 года Путин заявлял, что железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца года.
Билеты на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, начали продавать в ноябре.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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