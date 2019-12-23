Во время матча «Тоттенхэм» – «Челси» впервые в АПЛ применили протокол ФИФА против дискриминации

Во время поединка 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Челси» впервые в Английской Премьер-лиге был применен протокол ФИФА против дискриминации, сообщает SkySports.
Фанаты «Тоттенхэма» вовремя матча выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего защитника «Челси» из Германии Антонио Рюдигера.
Инцидент случился около 63-й минуты игры, после того как при помощи VAR за фол против Рюдигера был удален южнокорейских игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Рюдигер и капитан «Челси» испанец Сесар Аспиликуэта сообщили о нарушениях главному арбитру матча Энтони Тейлору.
Рефери сделал три объявления по стадиону с просьбой остановить проявления расизма.
После игры наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сказал, что не видел самого эпизода, но видел арбитра, который следовал протоколу ФИФА.
«Я видел, як рефери говорит с четвертым арбитром. Потом он подошел ко мне и к [наставнику «Челси»] Фрэнки Лэмпарду и сообщил нам о том, что происходит. Он придерживался протокола ФИФА», – сказал Моуриньо.
Рюдигер на своей странице в Twitter написал, что важно говорить о проявлениях расизма публично, ведь если этого не делать, то через несколько дней об инциденте все забудут.
«Я не хочу вовлекать «Тоттенхэм», как клуб в эту ситуацию. Я знаю, что нарушителями были всего пару идиотов. Я надеюсь, что преступники будут скоро найдены и наказаны. Это просто позор, что расизм все еще существует в 2019 году. Когда эта чепуха прекратится?», – написал Рюдигер.
Поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси» завершился победой подопечных Лэмпарда со счетом 2:0.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Украине гражданам России и стран СНГ незаконно помогали получить паспорт одного из государств Европейского союза. Об этом 23 декабря сообщила Служба безопасности Украины. По версии следствия, участники схемы подделывали свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы, которые нужны для получения иностранного гражданства. Стоимость подготовки документов составляла €2-5 тыс. В СБУ отметили, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бывший муж Поклонской раскритиковал закон «О профилактике домашнего насилия» / 25 ноября
- МВД потребовало заблокировать материал Baza о «кетаминовом трансе» / 23 октября
- «Проект»: Двоюродный племянник Путина владеет состоянием в $1,25 млрд / 30 октября
- Названы четыре фактора риска развития диабета / 14 ноября
- Арахамия заявил, что инициатива Коломойского брать деньги у РФ не получит поддержки парламента / 13 ноября
- По факту нападения на хоккеиста Кондратьева возбуждено дело / 5 декабря
- Путин провел переговоры с Макроном / 26 октября
- Министр оценила преподавание информатики в школах уровнем «ниже плинтуса» / 31 октября