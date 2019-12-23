Во время матча «Тоттенхэм» – «Челси» впервые в АПЛ применили протокол ФИФА против дискриминации

Во время поединка 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Челси» впервые в Английской Премьер-лиге был применен протокол ФИФА против дискриминации, сообщает SkySports.

Фанаты «Тоттенхэма» вовремя матча выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего защитника «Челси» из Германии Антонио Рюдигера.

Инцидент случился около 63-й минуты игры, после того как при помощи VAR за фол против Рюдигера был удален южнокорейских игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Рюдигер и капитан «Челси» испанец Сесар Аспиликуэта сообщили о нарушениях главному арбитру матча Энтони Тейлору.

Рефери сделал три объявления по стадиону с просьбой остановить проявления расизма.

После игры наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сказал, что не видел самого эпизода, но видел арбитра, который следовал протоколу ФИФА.

«Я видел, як рефери говорит с четвертым арбитром. Потом он подошел ко мне и к [наставнику «Челси»] Фрэнки Лэмпарду и сообщил нам о том, что происходит. Он придерживался протокола ФИФА», – сказал Моуриньо.

Рюдигер на своей странице в Twitter написал, что важно говорить о проявлениях расизма публично, ведь если этого не делать, то через несколько дней об инциденте все забудут.

«Я не хочу вовлекать «Тоттенхэм», как клуб в эту ситуацию. Я знаю, что нарушителями были всего пару идиотов. Я надеюсь, что преступники будут скоро найдены и наказаны. Это просто позор, что расизм все еще существует в 2019 году. Когда эта чепуха прекратится?», – написал Рюдигер.

Поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси» завершился победой подопечных Лэмпарда со счетом 2:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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