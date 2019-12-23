Зеленского назвали политиком года – опрос

23.12.2019, 14:18, Новости дня

Совершеннолетние граждане Украины ответили на вопрос Социологической группы «Рейтинг», кого они считают политиком года.

47% опрошенных назвали политиком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского.

Между остальными кандидатами голоса разделились следующим образом:

Нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко – 10%;
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 9%;
Нардеп от партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко – 8%;
Нардеп от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко – 7%;
Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук – 6%;
Нардеп от партии «Голос» Святослав Вакарчук – 5%;
Экс-премьер-министр Владимир Гройсман – 5%;
Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов – 5%.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

21% опрошенных заявили, что им сложно ответить.

Опрос Социологической группы «Рейтинг». Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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