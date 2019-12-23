Ветераны «Альфы» раскрыли причины массового лжеминирования

Ветераны группы «Альфа» рассказали, кто может стоять за массовыми сообщениями о минировании и какой ущерб наносят постоянные эвакуации учреждений.

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук в беседе с «360» предположил, что звонки о минировании могут быть некой спланированной акцией, чтобы проверить реакцию спец служб. В то же время он не исключил, что это может быть и обычное хулиганство.

«Степень угрозы может быть от нулевой до максимальной», – сообщил он и подчеркнул, что расследованием этого дела должны заниматься профессионалы.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал три группы, которые могут стоять за анонимными сообщениями. В первую категорию он включил школьников и студентов, которые пытаются таким образом сорвать занятия. Ко второй группе он отнес психически нездоровых людей, к третьей – людей, которые недовольны действующей политикой РФ и пытаются таким способом нанести вред.

«Третья группа – это люди, которые недовольны нынешней властью. Получается, больше всего это Украина или те, кто нас не любит. Через эти страны идут звонки от вот этих телефонных террористов. Эта группа самая объемная по своему составу, и вот эта ненависть дает нам большие проблемы», – сообщил он.

По словам эксперта, анонимные сообщения о минировании ведут к большим финансовым и человеческим затратам, так как на каждый вызов приезжают целые команды от каждой экстренной службы и силовых ведомств. Кроме того, расшатывается и психологическое состояние населения.

Он отметил, что спецслужбы по мере сил купируют ситуацию, когда анонимные сообщения о минированиях приходят внутри страны. Выявить отправителей, когда они находятся в России, вполне возможно. Но если звонки или сообщения идут из-за границы или из третьих стран, то решить эту проблему сложно.

Напомним, уже несколько недель в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ проводятся эвакуации судов, школ, вокзалов, торговых центров и аэропортов после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Так, 23 декабря, после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали 15 судов в российской столице.

Ранее замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев в специальном видеообращении попросил родителей московских школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

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