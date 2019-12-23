Обнаженная женщина подбросила младенца в магазин в Красноярске

23.12.2019, 14:12, Новости дня

В Красноярске голая женщина оставила в супермаркете грудного ребенка, завернутого в одеяло.

Нагая девушка пробежала по улице Молокова и зашла в гастроном «Красный Яр», пишет «Росбалт».

Несколько минут она бегала по магазину с ребенком, после чего оставила младенца и убежала.

Сотрудники учреждения вызвали полицейских и накормили младенца молочной смесью. Полицейские нашли отца младенца и вместе с ребенком отправились в участок.

В краевом минздраве сообщили, что девушка задержана, ее отправили в психиатрическое учреждение, ребенка забрал отец.



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