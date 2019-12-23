Скандалы: Гинер — все

Портрет президента ЦСКА, который превратил красно-синий клуб в золотой

Патрон ЦСКА Евгений Гинер перестал быть владельцем клуба, который за долги по стадиону перешел под контроль государственного ВЭБа. Почти 19 лет одиозный руководитель разными методами складывал победный красно-синий пазл, перевернув и где-то даже подмяв под себя российский футбол. Как это было. Недавно в метро я услышал диалог двух болельщиков средних лет. «Кто в нашем чемпионате добивался значительных успехов?» — «Романцев, Семин, Бердыев да Гинер». Удивительно? Но, как говорится, все претензии к Евгению Ленноровичу, с личностью которого у многих отечественный футбол 2000-х и ассоциируется.

В 2001-м неизвестный широкой общественности господин с плутоватым взглядом неожиданным образом очутился фактически у руля «спортивной» армии. Ходили слухи, что он не без помощи правоохранительных органов якобы перехватил контроль у тогдашнего президента Шахруди Дадаханова. На бумаге же новыми акционерами стали компания «АВО-капитал», британская фирма Blue Castle Enterprises Limited (ее происхождение и род деятельности — до сих пор загадка) и Министерство обороны, искавшее хозяина для загибающегося проекта.

Хозяин без опыта футбольной работы взялся за дело сразу. Он быстро врубился в правила игры. Точнее, сам стал их устанавливать. К примеру, если раньше все ликвидное оказывалось в «Спартаке», то теперь Евгений Гинер ловко отобрал право первой ночи. Даже ранние призывы — Андрей Соломатин («Локомотив»), Денис Попов («Черноморец»), Юрий Лайзанс («Сконто»), Предраг Ранджелович, Элвер Рахимич («Анжи»), Игорь Яновский (ПСЖ), Ролан Гусев, Дейвидас Шемберас («Динамо»), Дмитрий Кириченко («Ростсельмаш») — дали понять, что все будет серьезно. И уже через 12 месяцев в офисе разместился первый за 12 лет трофей — Кубок России. С ходу захватить еще и корону не удалось, но после проигрыша в «золотом» матче «Локомотиву» Гинер, занимавшийся параллельно и делами хоккейного ЦСКА, продолжил, не скупясь, создавать армейский вариант «галактикос».

Помните, сколько было заплачено, к примеру, за Иржи Ярошика и Ивицу Олича? Восемь сумасшедших на тот момент миллионов евро.

Да и судили армейцев, взявших без шума и пыли в 2003-м свой первый российский титул, тоже по особому «тарифу». «Кто этот молчаливый дядька с сигарой и что это за «структуры Гинера?» — все чаще стали задаваться вопросом журналисты. Развернутых ответов, впрочем, не находилось. Вроде бы занимался в 90-х «лужниковской» ярмаркой (его считали одним из совладельцев), имеет какой-то энергетический бизнес на Украине, вроде бы спонсировал молодежную сборную России. Сам патрон, которого стали подозревать в связях с криминалом (особенно после того, как в 2005-м в Москве на набережной расстреляли его автомобиль), о прошлом не распространялся и секреты успеха не раскрывал. И лишь однажды поведал о том, что недоучился в харьковском институте инженеров коммунального строительства.

Правда, отсутствие диплома не помешало ему завести дружбу с Романом Абрамовичем и другими легальными олигархами, крутыми чиновниками и главами госкомпаний. Контракт ЦСКА с «Сибнефтью» на 54 миллиона долларов в 2004-м оказался на тот момент рекордным и поразил народ едва ли не больше, чем исторический Кубок УЕФА, который Акинфеев и компания привезли из Лиссабона год спустя.

На лихом коне харизматичный начальник ворвался и в руководство футбольной премьер-лигой. И никого не удивило, что за время его царствования ЦСКА сотворил два золотых дубля.

Появившийся в тот период слоган «Гинер все купил» плавно превратился в некий «девиз».

А набиравший все больше влияния и полностью забравший команду под свой контроль футбольный Дон Корлеоне не скрывал могущества: «Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3–4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы как состоятельный клуб скупим лучших российских футболистов — и все». К слову, в 2012-м именно Евгений Леннорович в отсутствие главы РФС и за три недели до старта сезона спокойно продавил устраивающий группу богатеев лимит «7+4». Валерий Карпин назовет это беспределом, Никита Симонян — безобразием, но перечить Гинеру и отменить легионерское раздолье никто впоследствии не рискнул… А не так давно экс-президент «Локомотива» Николай Наумов признался: «Все реформы в российском футболе были проведены исключительно с подачи Гинера. Его влияние огромно. Его голос всегда был решающим. Подчас важнее, чем голос самого Прядкина. Гинера побаиваются…»

Армейский босс выставил шлагбаум и агентам, которые работать с ЦСКА не любили, потому что знали: там не распилишь на трансферах, как в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве». При этом хитрый Гинер, собаку съевший на рыночном бизнесе, гениально спекулировал кудесниками в бутсах, приумножая армейский капитал буквально на ровном месте. Судите сами. Бразилец Дуду, купленный за 3 миллиона евро, ушел в «Олимпиакос» за 6,5. Ярошик продан в «Челси» за 12. Приобретенный за 2 миллиона Милош Красич был отдан в «Ювентус» за 17. Сейду Думбия отправили в «Рому» за 15 миллионов (а вернули потом в аренду за миллион). Жиркова, которого подписали за 300 тысяч евро, завернули для «Челси» за 21 миллион. Как и Ахмеда Мусу в «Лестер». Пятимиллионого Жо загнали в «Манчестер Сити» за 24,5. А на Вагнере Лаве ЦСКА неплохо заработал дважды, продав его сначала в Бразилию, а потом — в Китай. Боссы клубов кусали локти и другие части тела, так как все футболисты, принесшие ЦСКА ощутимую пользу, не отыграли в новых командах даже на миллион. Гинер же, научившийся выкручиваться даже в условиях жесткой экономии, потирал руки. Ведь благодаря искусству мудрой торговли армейцы, не имевшие за плечами монстров вроде «Лукойла», РЖД и «Газпрома», продолжали безбедно существовать и побеждать тех, кто сорил деньгами налево и направо.

Угадал Гинер и со Слуцким, который, по мнению болельщиков, запрягал слишком долго.

С Леонидом Викторовичем ЦСКА трижды брал золото за четыре года, добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов и окончательно превратился в самый успешный российский клуб с чуть ли не безупречной репутацией. Разве что перенос даты рождения армейской дружины с 1923-го на 1911-й заставил похохотать фанатов всех мастей. Но ведь смех продлевает жизнь, разве нет? Зато сор из красно-синей избы не выносился в принципе. Да и скандалов, подобных спартаковским и динамовским, на Песчаной было не сыскать. «У Гинера не забалуешь…» — говорили не под диктофон футболисты, отмечавшие также, что все обещания президентом выполняются от и до. Думаю, нет смысла перечислять тех, кто счастливо доиграл в ЦСКА до конца карьеры.

Сам же Евгений Леннорович, при котором армейцы завоевали 7 Кубков страны, 7 Суперкубков и 6 чемпионских званий, тем не менее, если можно так выразиться, немножко не доиграл. В своем украинском бизнесе он в последнее время терпел убытки, и построить без потерь стадион ему оказалось не под силу. Точнее, вернуть кредит в размере 280 миллионов долларов, взятый на возведение храма футбола. Более того, сумма общей задолженности перед ВЭБом на конец 2018 года составляла 322 миллиона долларов. Госбанк решил конвертировать долги ЦСКА в акции, а Гинер, утративший генеральный контроль, трансформировался в управляющего спортивным блоком. «Никакой кардинальной смены курса не произойдет, и команда по-прежнему будет решать серьезные задачи» — заявил любимец армейских фанов, эпоха которого, по всей видимости, подошла к завершению. Или, может, Евгений Гинер опять «всех купил»?

Андрей Успенский

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